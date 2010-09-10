Сообщение zevc » Сегодня, 10:49

Здравствуйте, а может кто оставить реальный отзыв на зеркало с подсветкой? Интересуют те модели, у которых лампы внутри расположены, линиями такими светят. Я переживаю, что как только гарантия выйдет, так лампа сразу работать перестанет. А ее ведь там так просто не поменяешь, стоит ли вот деньги тратить?