Выбор прокси

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 438
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Выбор прокси

Сообщение Алексей Кобзарь » 06 май 2021, 13:17

Для удаленной работы своих сотрудников, нужен хороший и проверенный прокси. Какой можно попробовать в работе?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Выбор прокси

Сообщение Наташа Швец » 17 май 2021, 18:50

Я, как и вы искала подобное, начала с бесплатных прокси, которые только затрудняли нашу работу в плане того, что не всегда показывало нужное IP и место положение. Но, решила не экономить и купила прокси с этого сервиса  https://altvpn.com/ru/proxy/ . Сейчас все страницы летают, а местоположение можно выбрать из разных стран мира. Попробуйте его в работе, уверена, и вы будете довольны результатами. 
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Выбор прокси

Сообщение Яно4ка » Вчера, 09:39

Для личного пользования мне хватает и скаченного прокси, только вот компьютер долго грузит страницы.
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