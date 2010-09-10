Выбор прокси
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 438
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Выбор прокси
Для удаленной работы своих сотрудников, нужен хороший и проверенный прокси. Какой можно попробовать в работе?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 296
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Выбор прокси
Я, как и вы искала подобное, начала с бесплатных прокси, которые только затрудняли нашу работу в плане того, что не всегда показывало нужное IP и место положение. Но, решила не экономить и купила прокси с этого сервиса https://altvpn.com/ru/proxy/ . Сейчас все страницы летают, а местоположение можно выбрать из разных стран мира. Попробуйте его в работе, уверена, и вы будете довольны результатами.
Re: Выбор прокси
Для личного пользования мне хватает и скаченного прокси, только вот компьютер долго грузит страницы.
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