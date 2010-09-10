Выбор прокси
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Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 658
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Выбор прокси
Для удаленной работы своих сотрудников, нужен хороший и проверенный прокси. Какой можно попробовать в работе?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 432
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Выбор прокси
Я, как и вы искала подобное, начала с бесплатных прокси, которые только затрудняли нашу работу в плане того, что не всегда показывало нужное IP и место положение. Но, решила не экономить и купила прокси с этого сервиса https://altvpn.com/ru/proxy/ . Сейчас все страницы летают, а местоположение можно выбрать из разных стран мира. Попробуйте его в работе, уверена, и вы будете довольны результатами.
Re: Выбор прокси
Для личного пользования мне хватает и скаченного прокси, только вот компьютер долго грузит страницы.
Re: Выбор прокси
Да, с прокси , могут быть проблемы !
Открывая сайты в браузере, пользователь, особенно после переустановки или обновления Windows, может столкнуться с ошибкой «Не удается подключиться к прокси-серверу», которая выдается на всех без исключения страницах в сети. Подобная проблема может настигнуть при использовании любого браузера: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Яндекс Браузер и так далее. Дело в том, что она связана с неверными настройками самого Windows или другими проблемами, то есть не имеет значения через какой из браузеров идет подключение к интернет-ресурсам. А что делать, если возникает ошибка «Не удается подключить к прокси-серверу», обо всем этом вот тут и почитать можете https://okeygeek.ru/oshibka-brauzera-ne-udaetsya-podklyuchit-k-proksi-serveru/.
Открывая сайты в браузере, пользователь, особенно после переустановки или обновления Windows, может столкнуться с ошибкой «Не удается подключиться к прокси-серверу», которая выдается на всех без исключения страницах в сети. Подобная проблема может настигнуть при использовании любого браузера: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Яндекс Браузер и так далее. Дело в том, что она связана с неверными настройками самого Windows или другими проблемами, то есть не имеет значения через какой из браузеров идет подключение к интернет-ресурсам. А что делать, если возникает ошибка «Не удается подключить к прокси-серверу», обо всем этом вот тут и почитать можете https://okeygeek.ru/oshibka-brauzera-ne-udaetsya-podklyuchit-k-proksi-serveru/.
Re: Выбор прокси
Для удаленной работы ваши сотрудники могут использовать проверенный временем прокси-сервис mojoproxy https://mojoproxy.com/ - это один из самых известных провайдеров прокси-сервисов, предлагающий прокси в формате SOCKS5 IPv4. С этими прокси я могу быть уверен в безопасности своих онлайн-операций, ведь сервис создаёт условия для полного контроля и защиты моей приватности. Сервис mojoproxy предоставляет бесплатный тестовый 1 GB трафика, так что попробуйте сами.
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