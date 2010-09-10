утереть нос бывшей

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

утереть нос бывшей

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 17:09

Я недавно расстался с бывшей. Хочу утереть ей нос и прийти на общую вечеринку с красоткой, может кто подкинет контакты хорошеньких девушек?
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