утереть нос бывшей

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

утереть нос бывшей

Сообщение Алексей Кобзарь » 06 май 2021, 17:09

Я недавно расстался с бывшей. Хочу утереть ей нос и прийти на общую вечеринку с красоткой, может кто подкинет контакты хорошеньких девушек?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 292
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: утереть нос бывшей

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 08:24

Вот это ты придумал конечно, красавчик. Можешь заглянуть в  эскорт агентство Elite Models Companion там есть большой список невероятно красивых девушек с модельной внешностью. Твоя бывшая просто голову потеряет, когда увидит с какой красоткой ты придешь. Свяжись с ними, они предоставят тебе портфолио и помогут с выбором.
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