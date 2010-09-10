утереть нос бывшей
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 427
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
утереть нос бывшей
Я недавно расстался с бывшей. Хочу утереть ей нос и прийти на общую вечеринку с красоткой, может кто подкинет контакты хорошеньких девушек?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 292
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: утереть нос бывшей
Вот это ты придумал конечно, красавчик. Можешь заглянуть в эскорт агентство Elite Models Companion там есть большой список невероятно красивых девушек с модельной внешностью. Твоя бывшая просто голову потеряет, когда увидит с какой красоткой ты придешь. Свяжись с ними, они предоставят тебе портфолио и помогут с выбором.
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