Перевод с карты на карту

Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Перевод с карты на карту

Сообщение staspavlov777 » 54 минуты назад

Всем привет. Когда я впервые задумался над тем, чтобы перевести знакомому с карты приорбанка на альфа, то возникли некоторые проблемы, а именно комиссия. Чтобы её нивелировать, советую данный ресурс https://transferparadise.ru/ там перевод c карту на карту без комиссии осуществляется легко.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Услуги»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость