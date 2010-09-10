Перевод с карты на карту
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- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 285
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Перевод с карты на карту
Всем привет. Когда я впервые задумался над тем, чтобы перевести знакомому с карты приорбанка на альфа, то возникли некоторые проблемы, а именно комиссия. Чтобы её нивелировать, советую данный ресурс https://transferparadise.ru/ там перевод c карту на карту без комиссии осуществляется легко.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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