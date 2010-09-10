Сообщение klonik » Сегодня, 10:52

Мне интересно стало, что нравится мужчина в женщинах больше всего? Мы же все такие разные, невозможно создать какое-то идеальное представление и поэтому – я решила написать вам и поинтересоваться, куда заглянуть, чтобы почитать об этом прямо сейчас?