Что нравится мужчина в женщинах больше всего?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 352
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Что нравится мужчина в женщинах больше всего?

Сообщение klonik » Сегодня, 10:52

Мне интересно стало, что нравится мужчина в женщинах больше всего? Мы же все такие разные, невозможно создать какое-то идеальное представление и поэтому – я решила написать вам и поинтересоваться, куда заглянуть, чтобы почитать об этом прямо сейчас?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость