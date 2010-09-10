Что нравится мужчина в женщинах больше всего?
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Что нравится мужчина в женщинах больше всего?
Мне интересно стало, что нравится мужчина в женщинах больше всего? Мы же все такие разные, невозможно создать какое-то идеальное представление и поэтому – я решила написать вам и поинтересоваться, куда заглянуть, чтобы почитать об этом прямо сейчас?
Re: Что нравится мужчина в женщинах больше всего?
Понимаю вас, потому что я сама сравнивала информацию теоретического плана, а потом только решила остановиться на одном сайте и вам советую не спеша прогуляться по страницам одной площадке, чтобы в дальнейшем сделать выводы. Тут https://intrigue.dating/znakomstva/chto ... she-vsego/ вам удастся прямо сейчас пролистать статью, что мужчинам нравится в женщинах больше всего – обратите внимание на ряд ключевых аспектов. Каждый представитель сильного пола мечтает видеть рядом с собой: умную, красивую, добрую, с чувством юмора особу. А там уже можно дальше продолжать идеализировать и дополнять этот образ разными характеристиками.
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