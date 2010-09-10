продажа товара на амазон

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

продажа товара на амазон

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 13:46

У меня есть небольшая торговая площадка на Амазон, но в последнее время клиенты отписываются, а новых нет. В итоге все товары стоят на месте.
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