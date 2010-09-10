продажа товара на амазон
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продажа товара на амазон
У меня есть небольшая торговая площадка на Амазон, но в последнее время клиенты отписываются, а новых нет. В итоге все товары стоят на месте.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: продажа товара на амазон
Регулярные обновления товара, общения с клиентами помогут оставаться всегда на виду. Магазин нужно продвигать, делать качественные фото, получать регулярно положительные отзывы. Агентство AMZ Consulting предоставляют услуги удаления негативных отзывов, создания фото контента, создания сайта для вашей площадки, чтобы вы просматривали значимость магазина в Амазоне.Бизнес на Амазон реально сделать прибыльным если за это берутся специалисты.
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