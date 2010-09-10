продажа товара на амазон

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

продажа товара на амазон

Сообщение Яно4ка » 07 май 2021, 13:46

У меня есть небольшая торговая площадка на Амазон, но в последнее время клиенты отписываются, а новых нет. В итоге все товары стоят на месте.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: продажа товара на амазон

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 09:02

Регулярные обновления товара, общения с клиентами помогут оставаться всегда на виду. Магазин нужно продвигать, делать качественные фото, получать регулярно положительные отзывы. Агентство AMZ Consulting предоставляют услуги удаления негативных отзывов, создания фото контента, создания сайта для вашей площадки, чтобы вы просматривали значимость магазина в Амазоне.Бизнес на Амазон реально сделать прибыльным если за это берутся специалисты.
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