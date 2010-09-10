продажа товара на амазон
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продажа товара на амазон
У меня есть небольшая торговая площадка на Амазон, но в последнее время клиенты отписываются, а новых нет. В итоге все товары стоят на месте.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: продажа товара на амазон
Регулярные обновления товара, общения с клиентами помогут оставаться всегда на виду. Магазин нужно продвигать, делать качественные фото, получать регулярно положительные отзывы. Агентство AMZ Consulting предоставляют услуги удаления негативных отзывов, создания фото контента, создания сайта для вашей площадки, чтобы вы просматривали значимость магазина в Амазоне.Бизнес на Амазон реально сделать прибыльным если за это берутся специалисты.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 541
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: продажа товара на амазон
Хорошо когда есть люди, которые понимаю что вам нужно сделать для прибыльной работы. Я начинал торговать на Амазон сам, но правда много времени потребовалось на стабильную работы
Re: продажа товара на амазон
Компания Amazon сегодня обладает общемировой известностью. Американская корпорация, которая специализируется на интернет-продажах, в минувшем году стоила порядка 916 миллиардов долларов, а объемы торговли превысили 200 миллиардов долларов.
Amazon.com является одним из лидеров в сфере облачных вычислений и входит в «Большую пятерку» технологических корпораций. Расскажем об истории создания Amazon, приведем интересные факты о компании и постараемся раскрыть секреты успеха корпорации.
И вот Вам хорошая статья про эту площадку https://finach.ru/korporacija-amazon-istorija-interesnye-fakty-i-sekret-uspeha/. почитайте много интересного узнаете !
Amazon.com является одним из лидеров в сфере облачных вычислений и входит в «Большую пятерку» технологических корпораций. Расскажем об истории создания Amazon, приведем интересные факты о компании и постараемся раскрыть секреты успеха корпорации.
И вот Вам хорошая статья про эту площадку https://finach.ru/korporacija-amazon-istorija-interesnye-fakty-i-sekret-uspeha/. почитайте много интересного узнаете !
4 сообщения • Страница 1 из 1
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