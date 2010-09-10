Эскалатор в медицинский центр

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Эскалатор в медицинский центр

Сообщение Алексеич » Сегодня, 18:31

Решили с колегами улучшить условия в мед центре. Скажите реально ли купить небольшой эскалатор, или все таки это очень дорого?
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