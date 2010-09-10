Эскалатор в медицинский центр
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Эскалатор в медицинский центр
Решили с колегами улучшить условия в мед центре. Скажите реально ли купить небольшой эскалатор, или все таки это очень дорого?
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