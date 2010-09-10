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zevc Гость RZN.info Сообщения: 350 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 10:50 Здравствуйте. Я всё никак не могу выбор остановить на каком-то одном интернет магазине, чтобы оставить потом заявку на покупку тапочек. Решила отправиться просматривать очень внимательно каталоги в интернете и вот тут https://bezproblem.ru/catalog/tovary_dl ... 019108680/ нашла информацию теоретического плана о том, как оформить свой заказ, выбрать один способ оплаты и доставки по стране. Как вы считаете, стоит ли вот так сразу покупки совершать на страницах незнакомых организаций? Рассчитываю на ваши ответы и надеюсь, что отпишетесь и поделитесь своими комментариями касательно данного вопроса. Мне пока не удалось решить, покупать или не покупать? Вернуться к началу

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