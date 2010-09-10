Девушки и миньет

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Девушки и миньет

Сообщение РусланР » Сегодня, 15:10

Люблю когда девушка мне делает миньет, но ее фиг заставишь, та и толком делать не умеет к сожалению вот как ее научить?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Девушки и миньет

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:21

Хороший миньет - это залог хорошего настроения на весь день. Так что я тоже люблю качественный миньчик, только вот не все умеют его делать. А так как я люблю миньет и всегда буду любить то выбираю всегда проститутку с большой глоткой, такая чтобы заглатывала член с яйцами. Для этого на сайте высматриваю девку и звоню менеджеру чтобы уточнить, и тебе советую так же делать. Только заказывай минет без призерватива без презерватива/ а то и удовольствия никакого не получишь.
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