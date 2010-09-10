icloud на android и пк
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Комментарии по программному обеспечению.
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icloud на android и пк
Реально ли пользоваться icloud через андроид или все это враки? Где-то услышал, что можно обойти систему и пользоваться даже на пк
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 29 июл 2015, 14:27
Re: icloud на android и пк
Не смотря на то, что этот медиа сервис от Apple, им все равно можно пользоваться на андройд и пк. Только учтите, что придется повозиться с настойками и разобраться с особенностями работы данного сервиса. Сам на комп устанавливал icloud и мне помогла инструкция в интернете. Вы тоже можете ей воспользоваться и узнать все особенности настройки iCIoud на Android и ПК. Уверен, что вы справитесь, так как все подробно расписано.
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