icloud на android и пк

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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SokJin
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 май 2015, 13:57

icloud на android и пк

Сообщение SokJin » Вчера, 00:50

Реально ли пользоваться icloud через андроид или все это враки? Где-то услышал, что можно обойти систему и пользоваться даже на пк
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phileosofos
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 14:27

Re: icloud на android и пк

Сообщение phileosofos » Вчера, 15:14

Не смотря на то, что этот медиа сервис от Apple, им все равно можно пользоваться на андройд и пк. Только учтите, что придется повозиться с настойками и разобраться с особенностями работы данного сервиса. Сам на комп устанавливал icloud и мне помогла инструкция в интернете. Вы тоже можете ей воспользоваться и узнать все особенности настройки iCIoud на Android и ПК. Уверен, что вы справитесь, так как все подробно расписано.
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