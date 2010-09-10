ЖД билеты
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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ЖД билеты
Есть сервисы, где можно купить онлайн ЖД билет с Николаева в Киев. Не знаю эту местность и как добираться беспонятия?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 430
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: ЖД билеты
А зачем вам знать, если можно тут https://gd.tickets.ua/direction/nikolaev~kiev купить билет и ехать себе спокойно к пункту назначения. Я последнее время часто покупаю тут билеты у них и цены оказываются дешевле и таким способом намного удобней, чем ехать на вокзал так и самому их брать.
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