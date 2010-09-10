ЖД билеты

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

ЖД билеты

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 21:09

Есть сервисы, где можно купить онлайн ЖД билет с Николаева в Киев. Не знаю эту местность и как добираться беспонятия?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: ЖД билеты

Сообщение Алексей Кобзарь » 12 минут назад

А зачем вам знать, если можно тут https://gd.tickets.ua/direction/nikolaev~kiev купить билет и ехать себе спокойно к пункту назначения. Я последнее время часто покупаю тут билеты у них и цены оказываются дешевле и таким способом намного удобней, чем ехать на вокзал так и самому их брать.
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