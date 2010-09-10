Ставки на спорт

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 291
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Ставки на спорт

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 05:03

Всем привет. Уверен, многие уже знают про реальную возможность заработать на ставках на спорт, так вот буквально недавно я узнал, как работают https://www.exchanges-bet.com/index/pro ... fair/0-100 betfair прогрузы, ведь у большинства букмекеров непонятные методы, с которыми бывает тяжело заработать, здесь же всё проще.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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