Займ онлайн
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Займ онлайн
Как 100% взять кредит? Срочно нужны деньги, но боюсь, что откажут
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Займ онлайн
Насколько я знаю, то отказывают чаще всего только в банках, тем более сейчас с этой пандемией, много кому не дают деньги, потому что людей посокращали они остались без работы и т.д. Но что же делать в такой ситуации? В этом случае на помощь приходят МФО https://zaymobot.com/ на сайте представлен целый список компаний, с хорошими, выгодными условиями, а первый займ выдают под 0%.
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