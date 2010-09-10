Займ онлайн

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Займ онлайн

Сообщение РусланР » 20 май 2021, 10:31

Как 100% взять кредит? Срочно нужны деньги, но боюсь, что откажут
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Займ онлайн

Сообщение Алехандро Пенгер » 21 май 2021, 09:56

Насколько я знаю, то отказывают чаще всего только в банках, тем более сейчас с этой пандемией, много кому не дают деньги, потому что людей посокращали они остались без работы и т.д. Но что же делать в такой ситуации? В этом случае на помощь приходят МФО https://zaymobot.com/ на сайте представлен целый список компаний, с хорошими, выгодными условиями, а первый займ выдают под 0%.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Займ онлайн

Сообщение gonchar84 » 34 минуты назад

РусланР писал(а):Как 100% взять кредит? Срочно нужны деньги, но боюсь, что откажут


какая сумма нужна, если не секрет?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Займ онлайн

Сообщение derigor » 8 минут назад

РусланР писал(а):Как 100% взять кредит? Срочно нужны деньги, но боюсь, что откажут


В банке отказать могут, а вот в CREDIT KASA мне всегда одобряют. Да и условия там довольно лояльные, так что пользуйтесь. Плюс погашение кредита CREDIT KASA онлайн провести можно, что очень удобно.
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