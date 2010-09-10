Салон с новыми машинами Аudi

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Салон с новыми машинами Аudi

Сообщение Наташа Швец » 20 май 2021, 11:25

Добрый день, кто покупал Ауди с салона, дайте совет, к какому дилеру стоит обратиться?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Салон с новыми машинами Аudi

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 07:42

Я на новенькой Ауди уже второй месяц езжу, брал ее в кредит и ни разу не пожалел. Сверял несколько предложений на покупку, в салоне Рольф https://www.rolf.ru/cars/new/audi/ оказались более подходящее. Плюс ко всему по приезду меня уже ждал мой выбор, так как предварительно я связывался с консультантом и получил всю подробную информацию. Обслуживание шикарное, поэтому советую и тебе к ним обратиться.
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