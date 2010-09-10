Строительство
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Строительство
Приветствую, вас. Мне стало интересно, сколько стоит разработка проекта и строительство на территории земельного участка дома из бревна? Надеюсь, что отпишетесь и поможете советами в ближайшее время.
Re: Строительство
Конечно, помогу чем смогу. Я сравнивала условия сотрудничества и цены, а потом только решила остановиться на одной компании и вам советую не спеша прогуляться по страницам проверенной и надёжной организации. Вот здесь lukles.ru размещены готовые проекты и цены домов из бревна можно изучить очень внимательно на страницах сайта, а потом только сформулировать и задать вопросы, которые волнуют. Не стесняйтесь спрашивать, сотрудник обязательно выйдет на связь уже через несколько минут и поможет решить любой вопрос, развеять все сомнения и согласовать сроки запуска строительных работ на участке.
Re: Строительство
zevc писал(а):Приветствую, вас. Мне стало интересно, сколько стоит разработка проекта и строительство на территории земельного участка дома из бревна? Надеюсь, что отпишетесь и поможете советами в ближайшее время.
Насколько прочный материал, стоит ли строиться из него?
Re: Строительство
Я тоже затеял строительные работы, вот только сначала на участке нужно сделать дренаж , чтобы избавиться от лишней воды. Может подскажете мне какой из этих https://makipa.ru/product-category/nasosy/drenazhnye-nasosy/ насосов стоит поставить, чтобы откачивал жидкость нормально?
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