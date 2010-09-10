Строительство

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 429
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Строительство

Сообщение zevc » 20 май 2021, 11:36

Приветствую, вас. Мне стало интересно, сколько стоит разработка проекта и строительство на территории земельного участка дома из бревна? Надеюсь, что отпишетесь и поможете советами в ближайшее время.
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 434
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Строительство

Сообщение klonik » 20 май 2021, 12:59

Конечно, помогу чем смогу. Я сравнивала условия сотрудничества и цены, а потом только решила остановиться на одной компании и вам советую не спеша прогуляться по страницам проверенной и надёжной организации. Вот здесь lukles.ru размещены готовые проекты и цены домов из бревна можно изучить очень внимательно на страницах сайта, а потом только сформулировать и задать вопросы, которые волнуют. Не стесняйтесь спрашивать, сотрудник обязательно выйдет на связь уже через несколько минут и поможет решить любой вопрос, развеять все сомнения и согласовать сроки запуска строительных работ на участке.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Строительство

Сообщение gonchar84 » 30 май 2021, 20:38

zevc писал(а):Приветствую, вас. Мне стало интересно, сколько стоит разработка проекта и строительство на территории земельного участка дома из бревна? Надеюсь, что отпишетесь и поможете советами в ближайшее время.


Насколько прочный материал, стоит ли строиться из него?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Строительство

Сообщение derigor » 30 июн 2021, 12:49

Я тоже затеял строительные работы, вот только сначала на участке нужно сделать дренаж , чтобы избавиться от лишней воды. Может подскажете мне какой из этих https://makipa.ru/product-category/nasosy/drenazhnye-nasosy/ насосов стоит поставить, чтобы откачивал жидкость нормально?
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Танкист
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 16:31

Re: Строительство

Сообщение Танкист » Сегодня, 03:20

Коллеги, всем привет! Подскажите, а где можно качественный алюминиевый лист закупить?
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Спартанка
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 16:10

Re: Строительство

Сообщение Спартанка » Сегодня, 03:52

Воспользуйтесь услугами Компании «МПСтар». Тут алюминиевый лист купить в хорошем качестве можно. У ребят достойный ассортимент предлагается. Так что решения для любого случая есть. Кстати, цены здесь адекватные.
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