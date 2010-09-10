косметика в дорогу
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косметика в дорогу
Хочу в поездку купить хорошую косметику которая подойдет для жирного типа кожи. Подскажите чем вы пользуетесь в поездках?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 296
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: косметика в дорогу
Беру по минимуму косметики в дорогу, чтобы занимала мало места в чемодане. Уже давно заказываю косметику здесь https://kimmi-shop.ru/ , мне нравиться качество и состав уходовых средств для лица, волос и тела. Корейская косметика вообще набрала резо популярность за ее экологичности и полезность. Она положительно влияет на кожу, питает ее витаминами и минералами.
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