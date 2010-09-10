косметика в дорогу

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

косметика в дорогу

Сообщение Яно4ка » 20 май 2021, 11:39

Хочу в поездку купить хорошую косметику которая подойдет для жирного типа кожи. Подскажите чем вы пользуетесь в поездках?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: косметика в дорогу

Сообщение Наташа Швец » 20 май 2021, 23:01

Беру по минимуму косметики в дорогу, чтобы занимала мало места в чемодане. Уже давно заказываю косметику здесь https://kimmi-shop.ru/ , мне нравиться качество и состав уходовых средств для лица, волос и тела. Корейская косметика вообще набрала резо популярность за ее экологичности и полезность. Она положительно влияет на кожу, питает ее витаминами и минералами.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: косметика в дорогу

Сообщение Зинаидушка » Сегодня, 12:37

Я беру всегда с собой только ту косметику, которой пользуюсь постоянно. В дороге и так много стресса, чтобы ещё и с косметикой экспериментировать.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: косметика в дорогу

Сообщение Laca » Сегодня, 14:08

Я в поездки не беру декоративную косметику. Вот как раз скоро на море готовлюсь, уже купила солнцезащитные средства и филлер для волос https://eva.ua/pr104291/ в любимом магазине Ева. Спасибо магазину за доступные цены и скидки. Теперь я не трачу много денег на косметику, покупаю с выгодой, а сэкономленные деньги могу потратить на полноценный отдых.
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