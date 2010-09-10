Сервис по заказу билетов
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Сервис по заказу билетов
Ребятки подскажите проверенный сервис по заказу ЖД билетов? Или может кто-то знает сколько примерно стоит билет из Алматы в Костанай? Еду к бабушке в гости, 5 лет её не видела(
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 443
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Сервис по заказу билетов
На самом деле таких сервисов пруд пруди, мне нравится tickets, пользуюсь им уже 3 года, никаких тебе бесконечных очередей и т.д.) На сайте https://tickets.kz/gd/direction/alma-ata-2~kustanai нашел для вас актуальные рейсы в Костанай, посмотрите, цены дешевые. И если будете покупать билет через карту Виза, получите ещё скидку 20%.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 302
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Сервис по заказу билетов
Сама такой искала, чтобы был проверенный, так как боюсь заказывать на неизвестных сайтах)
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