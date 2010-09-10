какой рюкзак взять с собой для похода
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 296
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
какой рюкзак взять с собой для похода
Какой рюкзак лучше взять с собой для похода?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 438
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: какой рюкзак взять с собой для похода
Вообще нормальные сумки и рюкзаки для туризма можешь посмотреть в этом интернет магазине https://154pro.ru/catalog/ryukzaki_sumki/ryukzaki_turisticheskie_bolee_70_l/ Тут есть много хорошего товара для охоты рыбалки и туризма.Я себе заказывал тут пару рюкзаков в поход и могу отметить что качество у них шикарное и удобны тем что имеют много отделений.
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