Сообщение SokJin » Сегодня, 00:32

В свете последних событий с биткойном подумываю стоит ли вкладывать в криптовалюту, пока курс упал? Вообще, что думаете - начнет ли курс расти снова, или стоит скидывать то, что есть пока совсем курс не обвалился?