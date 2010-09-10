В свете последних событий с биткойном
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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В свете последних событий с биткойном
В свете последних событий с биткойном подумываю стоит ли вкладывать в криптовалюту, пока курс упал? Вообще, что думаете - начнет ли курс расти снова, или стоит скидывать то, что есть пока совсем курс не обвалился?
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