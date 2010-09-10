В свете последних событий с биткойном

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
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SokJin
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 25 май 2015, 13:57

В свете последних событий с биткойном

Сообщение SokJin » 23 май 2021, 00:32

В свете последних событий с биткойном подумываю стоит ли вкладывать в криптовалюту, пока курс упал? Вообще, что думаете - начнет ли курс расти снова, или стоит скидывать то, что есть пока совсем курс не обвалился?
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miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

Re: В свете последних событий с биткойном

Сообщение miskaoff » 24 май 2021, 16:07

Добрый день. Думаю, то тут вам точного ответа не даст даже опытный аналитик, так как биткойн это электронная валюта и курс ее может пошатнуться непредсказуемо в ту или иную сторону. Так что вам остается лишь полагаться на вашу интуицию. Сам имел биткойны в наличии и когда курс был 50000 долларов, то решил обменять ее здесь и вложить в другие активы, так как было предчувствие, что скоро биткойн упадет в цене.
здесь есть место для вашей рекламы xD
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Stivvi
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 14:59

Re: В свете последних событий с биткойном

Сообщение Stivvi » 26 июн 2021, 16:01

Курс будет то расти, то падать, поэтому если не успели в мае, то подождите падения в июне, чтобы выгоднее приобрести биткоин
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: В свете последних событий с биткойном

Сообщение derigor » 05 май 2022, 19:14

SokJin писал(а):В свете последних событий с биткойном подумываю стоит ли вкладывать в криптовалюту, пока курс упал? Вообще, что думаете - начнет ли курс расти снова, или стоит скидывать то, что есть пока совсем курс не обвалился?


логичное решение
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: В свете последних событий с биткойном

Сообщение gonchar84 » 13 май 2022, 10:57

В свете последних событий с биткойном подумываю стоит ли вкладывать в криптовалюту, пока курс упал? Вообще, что думаете - начнет ли курс расти снова, или стоит скидывать то, что есть пока совсем курс не обвалился?


Так можно не в лонге сидеть, а торговать криптовалютой интрадей, опираясь на технический анализ. Тогда и не придётся гадать как будет вести себя монета в будущем, вырастит или пойдет вниз. Я вечером всегда сделки все закрываю по криптовалютам, а вот днём активно ими торгую по японским свечам.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: В свете последних событий с биткойном

Сообщение Anthonn » 10 минут назад

Куда бы вы не инвестировали свои средства, нужно тщательно читать литературу про вложения, чтобы найти самый выгодный вариант. Меня заинтересовал Roboforex в последнее время, сейчас разрабатываю стратегии определённые, для себя все решил и меня ничего не остановит. Уверен в своих силах.
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