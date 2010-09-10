Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

klonik Гость RZN.info Сообщения: 355 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Казино Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 15:09 Добрый день. Мне хочется попробовать что-то новое, выбрать казино и зарегистрироваться на его страницах, чтобы научиться играть на деньги и выводить заработанные финансы из системы. Вот сюда https://neuron-school.ru/bonus-vavada/ я заглянула и была удивлена, что можно сориентироваться сначала по общей информации, потом прогуляться по коллекции со слотами и только через какое-то время запустить игровой процесс на деньги. Скажите, как часто вы выбираете новые автоматы для игры? Или вам гораздо больше нравится изо дня в день пробовать свои силы в одних и тех же аппаратах? Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»