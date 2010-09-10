Врач для лечения позвоночника

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 297
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Врач для лечения позвоночника

Сообщение Наташа Швец » 26 минут назад

Кого можете порекомендовать для лечения суставов и позвоночника? Нужен проверенный врач.
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