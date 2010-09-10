Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.



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Кого можете порекомендовать для лечения суставов и позвоночника? Нужен проверенный врач.

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