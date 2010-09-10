Врач для лечения позвоночника
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 307
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Врач для лечения позвоночника
Кого можете порекомендовать для лечения суставов и позвоночника? Нужен проверенный врач.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 450
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Врач для лечения позвоночника
Я когда обратился в гос больницу к неврологу, так и не получил внятного диагноза и лечения, после чего жена записала меня в клинику Здорового позвоночника. Могу сказать одно, я нашел свое спасение и результативное лечение. Удобно, что в клинике врач направляет на все процедуры и курирует изменения. Отношение к каждому пациенту нормальное и главное все под контролем. Посмотри адреса клиники https://zdravclinic.ru/ и записывайся на прием, иначе долго еще искать толкового специалиста будешь.
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