Врач для лечения позвоночника

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Врач для лечения позвоночника

Сообщение Наташа Швец » 25 май 2021, 16:37

Кого можете порекомендовать для лечения суставов и позвоночника? Нужен проверенный врач.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Врач для лечения позвоночника

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:08

Я когда обратился в гос больницу к неврологу, так и не получил внятного диагноза и лечения, после чего жена записала меня в клинику Здорового позвоночника. Могу сказать одно, я нашел свое спасение и результативное лечение. Удобно, что в клинике врач направляет на все процедуры и курирует изменения. Отношение к каждому пациенту нормальное и главное все под контролем. Посмотри адреса клиники https://zdravclinic.ru/ и записывайся на прием, иначе долго еще искать толкового специалиста будешь.
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