Как развлекаетесь дома?

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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miskaoff
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 сен 2014, 11:27
Откуда: Рязань

Как развлекаетесь дома?

Сообщение miskaoff » 57 минут назад

В связи с эпидемией коронавируса побаиваюсь, пока все не уладиться. посещать людные места. Может тоже есть такие люди, как вы развлекаетесь дома, поделитесь?
здесь есть место для вашей рекламы xD
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