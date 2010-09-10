Как развлекаетесь дома?
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Как развлекаетесь дома?
В связи с эпидемией коронавируса побаиваюсь, пока все не уладиться. посещать людные места. Может тоже есть такие люди, как вы развлекаетесь дома, поделитесь?
здесь есть место для вашей рекламы xD
Re: Как развлекаетесь дома?
Добрый день. Я вообще не любитель был людных мест и до пандемии. Всегда нравилось организовывать досуг дома и благодаря интернету можно много всего интересного придумать. Хочешь, смотри фильмы и сериалы, играй в игры компьютерные, общайся с людьми с других концов света или играй в лучшие казино Мира и Европы. Так что и дома можно много всего интересного придумать для досуга и развлечения.
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