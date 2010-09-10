Информация по математике
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- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Информация по математике
Всем привет, форумчане. Я вообще давно не очень люблю математику и её программу, однако некоторые полезные фишки из тем на данном https://tvir.biographiya.com/matematika/ сайте буквально недавно заинтересовали меня. Я был действительно рад, что нашёл настолько полезный ресурс. Рекомендую.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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