Учебники для студентов

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Учебники для студентов

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 01:48

Здравствуйте, обучаюсь на экономическом факультете по соответствующей специальности. Порой преподаватели настолько сильно загружают, что приходится пользоваться иными ресурсами помимо учебников. На данном сайте https://ukrtextbook.com/ підручники для студентів есть в открытом доступе. Советую.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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