Учебники для студентов
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 298
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Учебники для студентов
Здравствуйте, обучаюсь на экономическом факультете по соответствующей специальности. Порой преподаватели настолько сильно загружают, что приходится пользоваться иными ресурсами помимо учебников. На данном сайте https://ukrtextbook.com/ підручники для студентів есть в открытом доступе. Советую.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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