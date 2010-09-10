Описания картин

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Описания картин

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 02:11

Всем привет. Я часто люблю на различных сайтах наблюдать необычные новости и буквально пару дней назад заинтересовался искусством. Нашёл очень интересный сайт https://painting-planet.com/ descriptions of paintings где есть очень много таких вариантов картин.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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