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staspavlov777 Гость RZN.info Сообщения: 298 Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54 Откуда: Россия, Рязань Описания картин Цитата Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 02:11 Всем привет. Я часто люблю на различных сайтах наблюдать необычные новости и буквально пару дней назад заинтересовался искусством. Нашёл очень интересный сайт https://painting-planet.com/ descriptions of paintings где есть очень много таких вариантов картин. Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:) Вернуться к началу

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