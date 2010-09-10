удалённая работа

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 298
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

удалённая работа

Сообщение Наташа Швец » 16 минут назад

Хочу уволиться с работы, и уже задумалась о том где дальше зарабатывать деньги. В идеале хочу чтобы это была удалёнка. Посоветуйте в какую отрасль лучше идти?
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