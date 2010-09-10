удалённая работа

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

удалённая работа

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 09:28

Хочу уволиться с работы, и уже задумалась о том где дальше зарабатывать деньги. В идеале хочу чтобы это была удалёнка. Посоветуйте в какую отрасль лучше идти?
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: удалённая работа

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 08:22

Ну судя по всему вы новичок в такой сфере. Без особого опыта вас на удалённую работу мало куда возьмут. Недавно сам столкнулся с такой проблемой. Был в долгих поисках, наткнулся на бесплатный курс от ProfitZone о заработке на амазон, продавая книги. Единственное, что меня смущало, что надо было вложится, но сумма была не большая, можно от 100$ и я решил рискнуть. Прошло 4 месяца, я получаю прибыль, практически не напрягаясь при этом и что самое главное это всё удалённо.
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