Сообщение Наташа Швец » 26 май 2021, 09:28

Хочу уволиться с работы, и уже задумалась о том где дальше зарабатывать деньги. В идеале хочу чтобы это была удалёнка. Посоветуйте в какую отрасль лучше идти?