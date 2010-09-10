удалённая работа
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
удалённая работа
Хочу уволиться с работы, и уже задумалась о том где дальше зарабатывать деньги. В идеале хочу чтобы это была удалёнка. Посоветуйте в какую отрасль лучше идти?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: удалённая работа
Ну судя по всему вы новичок в такой сфере. Без особого опыта вас на удалённую работу мало куда возьмут. Недавно сам столкнулся с такой проблемой. Был в долгих поисках, наткнулся на бесплатный курс от ProfitZone о заработке на амазон, продавая книги. Единственное, что меня смущало, что надо было вложится, но сумма была не большая, можно от 100$ и я решил рискнуть. Прошло 4 месяца, я получаю прибыль, практически не напрягаясь при этом и что самое главное это всё удалённо.
Re: удалённая работа
Удалённо сейчас почти все работают. Интересно, а будет снова локдаун?
Re: удалённая работа
Laca писал(а):Удалённо сейчас почти все работают. Интересно, а будет снова локдаун?
Лучше и правда переходить на удалённый режим работы. В условиях пандемии не так много компаний работало в красной зоне, посмотрите сколько ограничений https://biz.liga.net/ . А так, в любом случае для вас ничего не поменяется, будете продолжать работать в привычном режиме.
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