удалённая работа

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

удалённая работа

Сообщение Наташа Швец » 26 май 2021, 09:28

Хочу уволиться с работы, и уже задумалась о том где дальше зарабатывать деньги. В идеале хочу чтобы это была удалёнка. Посоветуйте в какую отрасль лучше идти?
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: удалённая работа

Сообщение Алехандро Пенгер » 27 май 2021, 08:22

Ну судя по всему вы новичок в такой сфере. Без особого опыта вас на удалённую работу мало куда возьмут. Недавно сам столкнулся с такой проблемой. Был в долгих поисках, наткнулся на бесплатный курс от ProfitZone о заработке на амазон, продавая книги. Единственное, что меня смущало, что надо было вложится, но сумма была не большая, можно от 100$ и я решил рискнуть. Прошло 4 месяца, я получаю прибыль, практически не напрягаясь при этом и что самое главное это всё удалённо.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: удалённая работа

Сообщение Laca » Сегодня, 15:49

Удалённо сейчас почти все работают. Интересно, а будет снова локдаун?
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: удалённая работа

Сообщение Алексеич » Сегодня, 16:08

Laca писал(а):Удалённо сейчас почти все работают. Интересно, а будет снова локдаун?

Лучше и правда переходить на удалённый режим работы. В условиях пандемии не так много компаний работало в красной зоне, посмотрите сколько ограничений https://biz.liga.net/ . А так, в любом случае для вас ничего не поменяется, будете продолжать работать в привычном режиме.
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