фронтон
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фронтон
кто- то обшивал фронтон? это сложно сделать самому?
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: фронтон
а вы не хотите обратиться к строителям?
Re: фронтон
Нет, не было опыта, чтобы делать это самостоятельно, но я читал вот на портале https://bobrhouse.ru/stroy-dom/krovlya/fronton/ про варианты обшивки, монтажа и отделки. Так что да, если будет время разобраться в процессе, то сможете сделать это и самостоятельно.
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