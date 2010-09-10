фронтон

Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

фронтон

Сообщение Haminahu » 26 май 2021, 21:40

кто- то обшивал фронтон? это сложно сделать самому?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: фронтон

Сообщение Надежда 79 » Вчера, 07:08

а вы не хотите обратиться к строителям?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: фронтон

Сообщение Kirill23 » Вчера, 09:40

Нет, не было опыта, чтобы делать это самостоятельно, но я читал вот на портале https://bobrhouse.ru/stroy-dom/krovlya/fronton/ про варианты обшивки, монтажа и отделки. Так что да, если будет время разобраться в процессе, то сможете сделать это и самостоятельно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частное строительство»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя