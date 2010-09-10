авиабилеты

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 443
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

авиабилеты

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:17

Подскажите где авиабилеты можно найти в любое время? Срочно нужно лететь в командировку а билеты не купили
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: авиабилеты

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 19:59

Меня с Киева отправляли в командировку в Ригу. Компания сама купила мне билеты в обе стороны на сайте https://avia.tickets.ua/direction/prague/kiev . Смотрела что здесь самые дешевые билеты по сравнению с другими компаниями. Рекомендую не тратить просто время и купить прямо сейчас нужные билеты. Так будет практичнее.
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