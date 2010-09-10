авиабилеты

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

авиабилеты

Сообщение Алексей Кобзарь » 27 май 2021, 16:17

Подскажите где авиабилеты можно найти в любое время? Срочно нужно лететь в командировку а билеты не купили
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: авиабилеты

Сообщение Яно4ка » 27 май 2021, 19:59

Меня с Киева отправляли в командировку в Ригу. Компания сама купила мне билеты в обе стороны на сайте https://avia.tickets.ua/direction/prague/kiev . Смотрела что здесь самые дешевые билеты по сравнению с другими компаниями. Рекомендую не тратить просто время и купить прямо сейчас нужные билеты. Так будет практичнее.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: авиабилеты

Сообщение Алексеич » 23 окт 2021, 22:43

Спасибо. Буду знать. А как тут покупать билеты?
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: авиабилеты

Сообщение DenisKot » Вчера, 16:25

Даже не знаю, честно говоря никогда не пробовал покупать билеты онлайн.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: авиабилеты

Сообщение Laca » Сегодня, 16:08

DenisKot писал(а):Даже не знаю, честно говоря никогда не пробовал покупать билеты онлайн.

А в этом нет ничего сложного. Вот смотрите, покажу на примере, как бронировать авиабилеты https://ticket.by/aviabilety/minsk/kazan/ - тут я бронировала из Минска в Казань. Вводите город вылета и прибытия, нажимайте: найти билеты и покупайте по той цене, которая вам более приятна. Я всегда беру недорогие билеты, не люблю переплачивать.
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: авиабилеты

Сообщение DenisKot » Сегодня, 16:36

И ещё хочу заметить, что в такой способ очень удобно отслеживать акции на билеты!
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