авиабилеты
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
авиабилеты
Подскажите где авиабилеты можно найти в любое время? Срочно нужно лететь в командировку а билеты не купили
Re: авиабилеты
Меня с Киева отправляли в командировку в Ригу. Компания сама купила мне билеты в обе стороны на сайте https://avia.tickets.ua/direction/prague/kiev . Смотрела что здесь самые дешевые билеты по сравнению с другими компаниями. Рекомендую не тратить просто время и купить прямо сейчас нужные билеты. Так будет практичнее.
Re: авиабилеты
Спасибо. Буду знать. А как тут покупать билеты?
Re: авиабилеты
Даже не знаю, честно говоря никогда не пробовал покупать билеты онлайн.
Re: авиабилеты
DenisKot писал(а):Даже не знаю, честно говоря никогда не пробовал покупать билеты онлайн.
А в этом нет ничего сложного. Вот смотрите, покажу на примере, как бронировать авиабилеты https://ticket.by/aviabilety/minsk/kazan/ - тут я бронировала из Минска в Казань. Вводите город вылета и прибытия, нажимайте: найти билеты и покупайте по той цене, которая вам более приятна. Я всегда беру недорогие билеты, не люблю переплачивать.
Re: авиабилеты
И ещё хочу заметить, что в такой способ очень удобно отслеживать акции на билеты!
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