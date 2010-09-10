Одноразовые электронные сигареты
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Одноразовые электронные сигареты
Всем привет! Кто пользуется одноразовыми электронными сигаретами? Что можете посоветовать?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Одноразовые электронные сигареты
TanyaLoy писал(а):Всем привет! Кто пользуется одноразовыми электронными сигаретами? Что можете посоветовать?
Привет. Да, одноразовые электронные сигареты сейчас пользуются большой популярностью и это неудивительно, отличный девайс за доступную цену. Посмотрите в интернет-магазине anix.ua, большой ассортимент, много разных вкусов, все в наличии. Заказывала у них ELF BAR BLUEBERRY 1500 на 800 затяжек, отлично зашла.
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