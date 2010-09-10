Одноразовые электронные сигареты

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Одноразовые электронные сигареты

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 16:38

Всем привет! Кто пользуется одноразовыми электронными сигаретами? Что можете посоветовать?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Одноразовые электронные сигареты

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 18:06

TanyaLoy писал(а):Всем привет! Кто пользуется одноразовыми электронными сигаретами? Что можете посоветовать?


Привет. Да, одноразовые электронные сигареты сейчас пользуются большой популярностью и это неудивительно, отличный девайс за доступную цену. Посмотрите в интернет-магазине anix.ua‌, большой ассортимент, много разных вкусов, все в наличии. Заказывала у них ELF BAR BLUEBERRY 1500‌ на 800 затяжек, отлично зашла.
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