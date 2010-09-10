Отекают ноги.
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Отекают ноги.
Помогите советом. Мне 25 лет.Устроилась курьером, целый день на ногах. К вечеру ноги очень отекают и появляется, чувство распирания в голенях.За ночь немного отдыхают ноги и отек проходит. А утром при нагрузке неприятные симптомы появляются вновь. Как избавиться от отечности надолго?
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