Сообщение ambition » 19 минут назад

Помогите советом. Мне 25 лет.Устроилась курьером, целый день на ногах. К вечеру ноги очень отекают и появляется, чувство распирания в голенях.За ночь немного отдыхают ноги и отек проходит. А утром при нагрузке неприятные симптомы появляются вновь. Как избавиться от отечности надолго?