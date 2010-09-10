Отекают ноги.

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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ambition
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:33

Отекают ноги.

Сообщение ambition » Сегодня, 08:29

Помогите советом. Мне 25 лет.Устроилась курьером, целый день на ногах. К вечеру ноги очень отекают и появляется, чувство распирания в голенях.За ночь немного отдыхают ноги и отек проходит. А утром при нагрузке неприятные симптомы появляются вновь. Как избавиться от отечности надолго?
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Аминарвис
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 13:50

Re: Отекают ноги.

Сообщение Аминарвис » 22 минуты назад

Попробуйте после работы делать контрастный душ на область ног и после насколько можно долго держать ноги приподнятыми. Или на грядушку дивана закинуть ноги или на стену. У вас возраст еще юный, должно помочь. Просто видимо надо время привыкнуть к новой работе.
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