Отекают ноги.
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Отекают ноги.
Помогите советом. Мне 25 лет.Устроилась курьером, целый день на ногах. К вечеру ноги очень отекают и появляется, чувство распирания в голенях.За ночь немного отдыхают ноги и отек проходит. А утром при нагрузке неприятные симптомы появляются вновь. Как избавиться от отечности надолго?
Re: Отекают ноги.
Попробуйте после работы делать контрастный душ на область ног и после насколько можно долго держать ноги приподнятыми. Или на грядушку дивана закинуть ноги или на стену. У вас возраст еще юный, должно помочь. Просто видимо надо время привыкнуть к новой работе.
Re: Отекают ноги.
Согласна, контрастный душ на голени приносит облегчение, можно еще купить в аптеке гель с ментолом, их большой выбор и утром перед работой наносить. Ментол охлаждает и отвлекает от неприятных симптомов.
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