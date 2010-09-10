Сообщение Аминарвис » Сегодня, 10:36

Попробуйте после работы делать контрастный душ на область ног и после насколько можно долго держать ноги приподнятыми. Или на грядушку дивана закинуть ноги или на стену. У вас возраст еще юный, должно помочь. Просто видимо надо время привыкнуть к новой работе.